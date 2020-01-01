Новости дня
12:14 | 4.01.2020
Фото: СК «Луч»
В Екатеринбурге пройдут легкоатлетические «Рождественские старты»
При этом в список участников вошли более 40 чемпионов страны, также в Екатеринбург прибудут множество почетных гостей.
«В 2019 году наши „Рождественские старты“ были признаны Всероссийской федерацией легкой атлетики лучшими однодневными легкоатлетическими соревнованиями России. Кроме того, мы старейшие зимние легкоатлетические старты страны. Нас знают. К нам любят ездить спортсмены. Нынешние соревнования по составу также будут очень представительными», — рассказал Рафаил Карманов.
Планируется, что соревнования начнутся в 10:00 с предварительных забегов на спринтерские дистанции. Церемония открытия состоится в 10:40.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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