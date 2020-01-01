В Екатеринбурге пройдут легкоатлетические «Рождественские старты»

12:14 | 4.01.2020

Фото: СК «Луч»

В уральской столице 7 января состоятся легкоатлетические «Рождественские старты» в спортивном комплексе «Луч». Как рассказал директор соревнования Рафаил Карманов, ожидается, что в турнире примут участие около 130 легкоатлетов из 15 субъектов России.



При этом в список участников вошли более 40 чемпионов страны, также в Екатеринбург прибудут множество почетных гостей.



«В 2019 году наши „Рождественские старты“ были признаны Всероссийской федерацией легкой атлетики лучшими однодневными легкоатлетическими соревнованиями России. Кроме того, мы старейшие зимние легкоатлетические старты страны. Нас знают. К нам любят ездить спортсмены. Нынешние соревнования по составу также будут очень представительными», — рассказал Рафаил Карманов.



Планируется, что соревнования начнутся в 10:00 с предварительных забегов на спринтерские дистанции. Церемония открытия состоится в 10:40.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»