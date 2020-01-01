Новости дня
11:28 | 4.01.2020
Фото: rupoezd.ru
В Свердловской области подорожают билеты на электрички
В ближней зоне, до пяти километров, взрослому пассажиру нужно будет платить до 31 рубля за поездку, а в самой дальней, свыше 166 километров – 204 рубля.
Предельная плата за перевозку багажа сверх нормы на расстояние до 100 километров составит 50 рублей за место, а на расстояние свыше 100 километров – 100 рублей за место.
Подробнее ознакомиться с тарифами можно здесь.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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