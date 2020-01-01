Новости дня
10:38 | 4.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Свердловчанам рассказали о том, как безопасно покататься на «ватрушке»
Поэтому, чтобы катание на «ватрушке» приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать ряд правил. Прежде всего, необходимо выбрать некрутой склон, угол которого не больше 20 градусов. Также на местности должны отсутствовать деревья, столбы, камни и бугры. Катаясь на оборудованной трассе, свердловчанам необходимо соблюдать дистанцию.
Во время катания необходимо держаться за ручки тюба, а во время торможения нельзя использовать руки и ноги.
Соблюдая эти рекомендации, можно насладиться катанием на «ватрушке» и избежать различных травм.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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