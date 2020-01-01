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10:38 | 4.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Свердловчанам рассказали о том, как безопасно покататься на «ватрушке»

В ГУ МЧС жителям Свердловской области рассказали о правилах безопасного катания на ватрушке. По словам спасателей, тюбинг признан одним из самых травмоопасных зимних развлечений, так как, развивая большую скорость, «ватрушка» становится практически неуправляемой.

Поэтому, чтобы катание на «ватрушке» приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать ряд правил. Прежде всего, необходимо выбрать некрутой склон, угол которого не больше 20 градусов. Также на местности должны отсутствовать деревья, столбы, камни и бугры. Катаясь на оборудованной трассе, свердловчанам необходимо соблюдать дистанцию.

Во время катания необходимо держаться за ручки тюба, а во время торможения нельзя использовать руки и ноги.

Соблюдая эти рекомендации, можно насладиться катанием на «ватрушке» и избежать различных травм.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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