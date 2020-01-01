В канун Рождества Екатеринбург украсили фигурами ангелов, светящимися шарами и традиционными вертепами

21:04 | 3.01.2020

Фото: пресс-служба екатеринбургской Епархии

В Екатеринбурге накануне Рождества появились различные украшения с иллюминацией около храмов. Как рассказали в пресс-службе Епархии горожане могут полюбоваться фигурами ангелов, светящимися шарами и традиционными вертепами.



Трехметровый шар со световыми инсталляциями и 10 маленьких шаров и подарочных коробок можно увидеть у Храма на Крови, а на площадке у Свято-Троицкого собора – экспозицию из восьми ангелов. У часовни святой Екатерины свердовчане могут полюбоваться большими пятиметровыми ангелами, украшенными гирляндами, а у храма «Большой Златоуст» - пятиметровыми шарами с рождественским вертепом.



Отметим, что подобные экспозиции появились практически возле всех храмов Екатеринбурга. Посмотреть на них можно будет до 20 февраля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»