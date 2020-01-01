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20:00 | 3.01.2020
Фото: Е1
Ещё одно массовое ДТП: на Режевском тракте столкнулись 4 автомобиля
Авария произошла на 34 километре дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск в 11 часов утра. Водитель KIA Ceed выехал на встречку и допустил столкновения с BMW X3, SKODA Rapid и Mazda 6.
Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, ДТП пострадали 2 пассажирки SKODA: у одной черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом руки, у другой перелом руки и травма головы. Девушек госпитализировали в больницу Березовского. Кроме того, пострадал водитель и пассажирка BMW: у них ушибы грудной клетки.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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