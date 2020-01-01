«Автомобилист» потерпел поражение на выездном матче в Магнитогорске

19:37 | 3.01.2020

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Свердловский ХК «Автомобилист» проиграл «Металлургу» на выездном матче в Магнитогорске. Встреча завершилась со счетом 3:2.



В составе «Металлурга» две шайбы забросил Николай Кулемин и одну Андрей Нестрашил. Среди хоккеистов из Екатеринбурга голами отличились Алексей Василевский и Анатолий Голышев.



На сегодняшний день «Автомобилист» занимает 4 место в Восточной конференции с 52 очками.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»