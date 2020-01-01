На время ремонта екатеринбургский Кукольный театр переезжает в «Колизей»

17:19 | 3.01.2020

Фото: eanews.ru

Кукольный театр Екатеринбурга переезжает в помещение бывшего кинотеатра «Колизей» на время ремонта, об этом сообщает ЕАН со ссылкой на сотрудников учреждения.



Напомним, что подготовка здания Театра кукол к ремонту началась ещё в конце 2019 года. В ходе ремонта специалисты будут обновлять фасад, заменять кресла в залах, а также делать спецподъемники для инвалидов-колясочников.



Всего на ремонт театра было выделено около 40 млн рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»