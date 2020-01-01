Полицейские проверяют автобусы для детей-пассажиров в Екатеринбурге

16:07 | 3.01.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции проводят организованные проверки автобусов, осуществляющие перевозки групп детей. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, проверки начали проводить ещё 27 декабря 2019 года.



За это время сотрудники ГИБДД проверили 36 транспортных средств. Было проведено 3 специальных рейда по пресечению нарушений законодательства в сфере пассажирских перевозок по заказу.



Полицейские выявили 3 факта нарушений правил перевозки детей-пассажиров. В первом случае детей перевозили нелегально, во втором у водителя автобуса был нарушен режим труда и отдыха, а в третьем у транспортного средства были выявлены технические неисправности световых приборов. По факту правонарушений были возбуждены административные производства.



Добавим, что рейдовые мероприятия будут проводиться до конца новогодних праздников.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»