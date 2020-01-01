Новости дня
12:36 | 3.01.2020
Фото: скрин видео
Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова
27 декабря, около 20:00 в Камышлове неизвестным было совершено вооруженное ограбление заправочной станции «Газпромнефть». В ходе инцидента тяжело ранен охранник. «Вечерние ведомости» писали об этом.
31 декабря в Камышлове происходит ещё одно ЧП со стрельбой. Прибывшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы полиции застрелили 30-летнего молодого человека. Судя по официальным комментариям представителей силовых структур, молодой человек напал на сотрудников правоохранительных органов с монтировкой, не остановили его ни уговоры, ни предупредительные выстрелы полицейских.
По словам руководителя пресс-службы областного полицейского главка Валерия Горелых, инцидент произошел во вторник 31 декабря в 21:40. В дежурную часть поступил звонок от жительницы частного дома на улице Мира в селе Обуховское. Женщина сообщила, что ее муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил. По месту ее жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы.
«31 декабря 2019 года в 21.40 в дежурную часть полиции Камышлова по телефону обратилась 29-летняя гражданка, проживающая в частном доме на улице Мира в селе Обуховское. Заявительница сообщила, что её муж 1986 года рождения, ранее судимый за совершение краж, причинил ей телесные повреждения, в пьяном виде бил и душил. По месту её жительства был направлен участковый уполномоченный полиции и командир отделения патрульно-постовой службы. По прибытии на место из дома вышел супруг обратившейся за помощью женщины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а в руках держал монтировку. Увидев сотрудников ОВД, он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник достал табельный пистолет из кобуры и сообщил о намерении применения огнестрельного оружия, однако возмутитель спокойствия продолжал надвигаться на него. Полицейский произвел один предупредительный выстрел в воздух, но мужчину и это не остановило. Силовик действовал в соответствии с федеральным законом «О полиции». В результате вооруженный металлическим предметом человек получил огнестрельные ранения. Прибывшие медики доставили семейного дебошира в больницу, где он скончался. Для установления всех точных и подробных обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали сыщики подразделения собственной безопасности, сотрудники кадровой службы и Управления организации общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области. По предварительным данным, табельное оружие применено правомерно. Собранные по факту ЧП материалы органы внутренних дел направили для рассмотрения и принятия процессуального решения нашим коллегам в региональный Следственный комитет. Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее «под мухой» вел себя неадекватно, бросался на людей с топором», – рассказал Валерий Горелых.
Накануне в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео инцидента, просмотрев которое, официальный комментарий, данный сотрудниками правоохранительных органов по поводу произошедшего, явно вызывает сомнения и недоверие. На видео видно, что сотрудники полиции, повалив пьяного молодого человека на землю, явно уже скрутили его, но почему-то, если по их мнению он представляет опасность, не надевают на него наручники. В какой-то момент, буквально на секунды, беседа переходит в спокойные тона, и, судя по всему, задержанного отпускают. Далее видеозапись прерывается, человек снимающий происходящее, отходит в сторону, и снова начинает снимать. Практически сразу после возобновления записи слышатся три выстрела.
Мы не будем комментировать происходящее на видео и действия сотрудников правоохранительных органов, предоставив эту возможность читателям и соответствующим службам.
© «Вечерние ведомости»
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12:36 | 3.01.2020
Опубликовано видео убийства полицейскими жителя Камышлова
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