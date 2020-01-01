Вифлеемский огонь прибыл в Екатеринбург накануне Рождества

12:02 | 3.01.2020

Фото: пресс-служба екатеринбургской Епархии

В Екатеринбург прибыл огонь, зажженный от свечи в Храме Рождества Христова в Вифлееме. Как рассказали в пресс-службе Епархии уральской столицы, Вифлеемский огонь разошелся по городам Урала и зажег дома семей, нуждающихся в особой поддержке накануне светлого праздника.



Огонь на Средний Урал доставили юные следопыты Варвара Доний и Алена Лазарева. После этого его передали региональным отрядам Урала и Сибири, которые, в свою очередь, поделились огнем со всеми нуждающимися.



Стоит отметить, в рамках поздравительной акции «Рождественское чудо – 2020» члены штаба Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов привезли огонь вместе с подарками в дома инклюзивных детей.



«Они были очень счастливы, увидев нас с подарками и Вифлеемским огнем, и от их улыбок нам стало теплее на душе», – поделилась следопыт Валерия Кривцова.



Добавим, что акция «Вифлеемский огонь мира и дружбы» в поддержку детей-сирот и инвалидов в 1986 году организовал австрийский телеканал ORF. В Россию она пришла в середине 1990-х годов. На сегодняшний день мероприятия акции проводятся во всех странах Европы и множестве регионов России.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»