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12:02 | 3.01.2020
Фото: пресс-служба екатеринбургской Епархии
Вифлеемский огонь прибыл в Екатеринбург накануне Рождества
Огонь на Средний Урал доставили юные следопыты Варвара Доний и Алена Лазарева. После этого его передали региональным отрядам Урала и Сибири, которые, в свою очередь, поделились огнем со всеми нуждающимися.
Стоит отметить, в рамках поздравительной акции «Рождественское чудо – 2020» члены штаба Екатеринбургской дружины Братства православных следопытов привезли огонь вместе с подарками в дома инклюзивных детей.
«Они были очень счастливы, увидев нас с подарками и Вифлеемским огнем, и от их улыбок нам стало теплее на душе», – поделилась следопыт Валерия Кривцова.
Добавим, что акция «Вифлеемский огонь мира и дружбы» в поддержку детей-сирот и инвалидов в 1986 году организовал австрийский телеканал ORF. В Россию она пришла в середине 1990-х годов. На сегодняшний день мероприятия акции проводятся во всех странах Европы и множестве регионов России.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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