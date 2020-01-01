На автотрассе в Свердловской области в результате ДТП пострадали пять человек

11:31 | 3.01.2020

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пять человек пострадали в результате ДТП на 32 км автодороги с.Байкалово – с. Туринская вчера, 2 января, в 14:00, об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



По предварительным данным, водитель «Тойота Аурис» допустил занос и выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Дастер». Пострадавшими в результате ДТП стали вероятный виновник аварии, водитель и три пассажира «Рено Дастер». Водителя «Рено Дастер» госпитализировали в Байкаловскую РБ, а остальным медики назначили амбулаторное лечение.



На данный момент сотрудники ГИБДД назначили проведение проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»