В Новой Ляле будут судить свердловчанку, обвиняемую в сбыте наркотиков

11:08 | 3.01.2020

Фото: tver.ru

Следователи направили в суд дело в отношении жительницы Свердловской области, обвиняемой в незаконном сбыте наркотиков. Как рассказали в МО МВД России «Новолялинский», в 2019 году женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности: за приобретение наркотиков и кражу.



Также в октябре свердловчанка решила продать своему знакомому запрещенное синтетическое вещество. Они списались в социальной сети, договорились об оплате и месте, где покупатель должен был забрать наркотик. Деньги за синтетику мужчина перевел, однако товар добыть не успел: его задержали полицейские. На месте, задержания они обнаружили наркотик массой не менее 0,03 грамма.



Свою вину свердловчанка признала полностью. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»