В Качканаре ночью горела иномарка

09:47 | 3.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в городе Качканаре горела «BMW», об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Инцидент случился на улице Толстого. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.



На место выезжали 2 единицы техники и 6 человек личного состава. Они справились с пламенем за 2 минуты.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»