В поселке под Екатеринбургом потерялся корги

20:29 | 2.01.2020

Фото предоставлено хозяевами

В свердловском поселке Косулино пропала собака породы корги по кличке Локи. Вместе с хозяйкой Александрой питомец гулял в новогоднюю ночь по улицам и испугался фейерверка.



Как рассказала хозяйка корги, Локи вырвался и убежал, когда загремел салют. Это произошло на улице Российской. Пса найти пока так и не удалось.



Хозяева просят тех, кто видел Локи или нашёл его, позвонить по номерам 8-909-00-23-104 (Александра) или 8-912-60-98-132 (Наталья). Нашедшему обещают вознаграждение.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»