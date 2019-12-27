СКР закрыл уголовное дело вожатого из Екатеринбурга

19:07 | 2.01.2020

Фото: Инстаграм

Уголовное дело 18-летнего жителя Екатеринбурга Андрея Разумова было закрыто следователями СКР. Напомним, что его обвиняли в педофилии.



Летом 2019 года молодой человек впервые работал вожатым в детском лагере «Юность», который находится в Туапсе. Однако после первой же смены 10-летний мальчик обвинил Разумова в изнасиловании.



Как рассказала сестра подозреваемого Зоя, уголовное дело закрыли 28 декабря. «Мы с самого начала знали, что Андрей ни в чем не виноват, это были лишь слова сложного ребенка», — сообщила Зоя.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»