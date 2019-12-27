В Екатеринбурге ищут мужчину с татуировкой «за ВДВ»

17:11 | 2.01.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 54-летний местный житель Сергей Валерьевич Какшин. С 28 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно.



Приметы пропавшего : рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы до плеч. Особые приметы: носит седые бороду и усы, на ребре левой ладони татуировка «за ВДВ».



На момент пропажи Сергей Валерьевич был одет в светло-коричневую дублёнку, синие джинсы, чёрные тёплые ботинки и тёмно-серую меховую кепку. С собой у него был пакет с логотипом МТС.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Валерьевича, просят позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»