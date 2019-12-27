Пропавшего екатеринбуржца живым нашли в деревне

16:20 | 2.01.2020

Фото: e1.ru

Екатеринбуржца Кирилла Боровикова, пропавшего при загадочных обстоятельствах в ночь на 27 декабря, нашли. Он жив и здоров.



Как рассказал друг пропавшего Роман, Кирилл уехал в деревню, где нет связи. Вчера его родители уехали туда и узнали, где находится их сын. По его словам, поводом для неожиданного отъезда стала депрессия.



Напомним, что перед пропажей Кирилл позвонил другу и сказал, что у него проблемы, нужна помощь. Связь резко оборвалась, после чего несколько дней Кирилл ни с кем не связывался.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»