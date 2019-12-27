Полиция Североуральска нашла пропавшую 15-летнюю девушку

14:49 | 2.01.2020

Фото: Яндекс.Картинки

В Североуральске спустя неделю нашли 15-летнюю Анастасию Вершинину, которая пропала 25 декабря. Об этом сообщили в отделе полиции уральского города.



Как рассказали в ведомстве, девушку нашли сотрудники полиции в новогоднюю ночь на площади Мира в Североуральске. Она была передана законному представителю.



Напомним, что Анастасия Вершинина ушла из дома вечером 25 декабря и не вернулась. После этого городская полиция приступила к поискам подростка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»