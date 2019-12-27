Новости дня
13:05 | 2.01.2020
Фото: Яндекс.Картинки
В центральном парке Екатеринбурга стартует развлекательная программа
Развлекательные программы с аниматорами начнутся в парке в 14:00 и продлятся один час. Вся семья сможет поучаствовать в танцевальных конкурсах, играх и эстафетах.
«Приглашаем всех жителей и гостей Екатеринбурга вместе отдохнуть в эти новогодние праздники в парке Маяковского», — написано в группе ЦПКиО во ВКонтакте.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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