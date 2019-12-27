В центральном парке Екатеринбурга стартует развлекательная программа

13:05 | 2.01.2020

Фото: Яндекс.Картинки

Сегодня, 2 января, в екатеринбургском ЦПКиО имени Маяковского стартует развлекательная программа для всей семьи «Дискольдинка». Мероприятия, входящие в программу, будут длиться до 7 января.



Развлекательные программы с аниматорами начнутся в парке в 14:00 и продлятся один час. Вся семья сможет поучаствовать в танцевальных конкурсах, играх и эстафетах.



«Приглашаем всех жителей и гостей Екатеринбурга вместе отдохнуть в эти новогодние праздники в парке Маяковского», — написано в группе ЦПКиО во ВКонтакте.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»