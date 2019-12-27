Екатеринбург обзавёлся «стройными светофорами»

12:40 | 2.01.2020

Фото: Алексей Булатов / КП - Екатеринбург

В уральской столице на улице Бориса Ельцина установили новые светофоры. Об рассказали в мэрии Екатеринбурга.



Светофоры, установленные около сквера у Драмтеатра, получились тоньше стандартных городских светофоров. Кроме того, в них установлены оригинальные светодиоды.



Добавим, что «стройные» светофоры изготовили на Уральском оптико-механическом заводе.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»