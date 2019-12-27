В столице Урала ночью загорелся Lexus

11:38 | 2.01.2020

Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Солнечная минувшей ночью сгорел Lexus. Диспетчеры зафиксировали сообщение о возгорании в 05:21.



Пожар разгорелся на площади в пять квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что для тушения автомобиля выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.



Пожарные справились с огнём меньше чем за четыре минуты. Пострадавших в пожаре нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»