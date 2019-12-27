Новости дня
11:38 | 2.01.2020
Фото : ГУ МЧС России по Свердловской области
В столице Урала ночью загорелся Lexus
Пожар разгорелся на площади в пять квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что для тушения автомобиля выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.
Пожарные справились с огнём меньше чем за четыре минуты. Пострадавших в пожаре нет.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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