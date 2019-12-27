В Полевском загорелся ангар с утеплителем

11:23 | 2.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Полевском сгорел ангар, в котором производили утеплитель. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, на место возгорания выехали 31 спасатель на 10 спецмашинах.



Открытое горение в ангаре, расположенном на территории производственной площадки было ликвидировано в 09:08. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.



Дознавателям предстоит узнать причины пожара.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»