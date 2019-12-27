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09:49 | 2.01.2020

Фото: УГИБДД МВД России по Свердловской области

На трассе Екатеринбург — Пермь произошло смертельное ДТП

На трассе Екатеринбург — Пермь в результате ДТП погибли два человека. Автокатастрофа произошла в первый день 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД МВД России по Свердловской области, водитель за рулём «Вольво S70» на кривом участке трассы около 284 километра не учел погодные и дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Тойота Ленд Крузер». В результате столкновения погибли два человека, которые находились в «Вольво S70» — водитель и 46-летняя женщина - пассажир.

Ограничение движения на трассе не вводилось. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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