В Екатеринбурге уборка праздничного мусора останется за горожанами

18:42 | 1.01.2020

Фото: oblgazeta.ru

В новогоднюю ночь екатеринбургские коммунальные службы вывезли с улиц города 3 725 тонн снега, однако мусор от пиротехники горожанам придется убирать самостоятельно.



По данным комитета благоустройства горадминистрации, в первый день года на улицах Екатеринбурга работали 236 единиц спецтехники и 87 рабочих. В общей сложности за декабрь районные ДЭУ вывезли более 200 тысяч тонн снега. Сегодня днем были задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики, самосвалы, грейдеры, снегопогрузчики и другая техника, а также использовался ручной труд.



Мэрия обращает внимание, что использованные из-под пиротехники коробки, оставшиеся во дворах после праздника, следует самостоятельно донести до мусорных контейнеров. Отметим, что придомовая территория – зона ответственности жильцов, УК и ТСЖ.



Кроме того, в администрации, попросили водителей не парковать автомобили у обочин на время уборки улиц от снега и не создавать помех для работы дорожной техники.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»