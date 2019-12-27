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16:50 | 1.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Верхней Пышме горел частный дом

Сегодня в Верхней Пышме произошел пожар. На площади 200 квадратных метров горел частный жилой дом.

Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:46 по местному времени. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что на борьбу с огнем выехали 26 спасателей, семь единиц техники. Все работы на месте происшествия завершены в 12:35 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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