В Верхней Пышме горел частный дом

16:50 | 1.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Верхней Пышме произошел пожар. На площади 200 квадратных метров горел частный жилой дом.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 06:46 по местному времени. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что на борьбу с огнем выехали 26 спасателей, семь единиц техники. Все работы на месте происшествия завершены в 12:35 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»