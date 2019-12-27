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09:49 | 1.01.2020

Фото: vk.com

Под Екатеринбургом произошло ДТП

В районе Шувакиша в Свердловской области ночью произошло ДТП.

Как сообщает подписчик группы «Инцидент-Екатеринбург» во вКонтакте, авария произошла на дороге от Мужского монастыря Ганина яма на Шувакиш недалеко от туннеля. Автомобиль занесло на крутом повороте, на котором отсутствовали знаки, после водитель допустил столкновение со стоящими вдоль дороги деревьями.

Отметим, что сегодня ночью на дорогах гололед и снег. Известно, что ДТП произошло в 02:40, на момент обнаружения автомобиля, в салоне уже никого не было.

«Вечерние ведомости» следит за развитием событий.

Под Екатеринбургом произошло ДТП

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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