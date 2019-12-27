Новости дня
09:49 | 1.01.2020
Фото: vk.com
Под Екатеринбургом произошло ДТП
Как сообщает подписчик группы «Инцидент-Екатеринбург» во вКонтакте, авария произошла на дороге от Мужского монастыря Ганина яма на Шувакиш недалеко от туннеля. Автомобиль занесло на крутом повороте, на котором отсутствовали знаки, после водитель допустил столкновение со стоящими вдоль дороги деревьями.
Отметим, что сегодня ночью на дорогах гололед и снег. Известно, что ДТП произошло в 02:40, на момент обнаружения автомобиля, в салоне уже никого не было.
«Вечерние ведомости» следит за развитием событий.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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