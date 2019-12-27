В Сухом Логу новогодняя ночь началась с пожара

09:09 | 1.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в селе Талица городского округа Сухой Лог новогоднее застолье стало причиной крупного пожара. На территории площадью 100 квадратных метров сгорели надворные постройки.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 23:42 по местному времени. Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие восемь человек личного состава, две спецмашины. Все работы на месте происшествия были завершены в 02:30 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»