В новогодние праздники полиция Екатеринбурга будет особо внимательна к правонарушениям

18:10 | 31.12.2019

Фото: yandex.ru

В период подготовки к проведению новогодних и рождественских праздников сотрудники полиции провели комплекс мер по обеспечению порядка и безопасности в Екатеринбурге.



Напомним, 27 декабря во время торжественного открытия Главной елки города врио заместителя начальника полиции Александр Дмитриев проинструктировал сотрудников полиции и ЧОПа, задействованных в обеспечении охраны порядка в праздничные дни. Подполковник Дмитриев сделал акцент на теме потерявшихся детей, оперативного реагирования и поиска родителей.



Помимо прочего, полиция совместно с МЧС и специалистами по взрывобезопасности тщательно проверяют места проведения праздничных мероприятий, особенно места производства, хранения и продажи пиротехники и спиртосодержащей продукции. Также проводятся инструктажи с личным составом УМВД России по городу Екатеринбургу по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению незаконной торговли пиротехникой.



Особое внимание уделяется и соблюдению законности, выдержки, бдительности, уважительного отношения к гражданам, умение вести правовой диалог с участниками массовых мероприятий.



УМВД России по городу Екатеринбургу сообщает, что ежедневно сотрудники полиции и ЧОПа будут присутствовать на всех 13 новогодних городках для предупреждения противоправных действий. Отметим, что с 30 декабря по 8 января запланировано более 100 праздничных мероприятий. На каждом из них будут присутствовать силы полиции. Также до 8 января на станциях метрополитена будут работать представители закона.



Для безопасности дорожного движения и исключения детских травм, вдоль проезжей части будут патрулировать госавтоинспекторы, а также установлены дополнительные дорожные знаки, ограничивающие скорость движения транспорта, а также знаки, запрещающие парковку.



Отметим, более 150 тысяч екатеринбуржцев выйдут на различные массовые мероприятия на новогодние праздники.



В случае, если по отношению к вам применяются противоправные действия, или вы стали свидетелем такового просим обращаться в дежурную часть УМВД России по г. Екатеринбургу по номерам (343) 294-14-94 либо «02». Сотрудники полиции примут все меры, чтобы новогодние и рождественские праздники для жителей и гостей города прошли без происшествий.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»