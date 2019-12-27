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14:36 | 31.12.2019
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге ребенок получил травму на аттракционе по картингу
Как сообщает СКР по Свердловской области, поздним вечером 21 сентября 2019 года девочка 2010 года рождения получила травму грудной клетки. Подозреваемый не организовал ограничительную систему трассы, которая должна выдержать наезд карта на максимальной скорости, допустил малолетнюю девочку к прокату на одноместном картинге, не оборудованном диагональным плечевым ремнём безопасности, что в итоге, в своей совокупности, привело к травмированию ребёнка.
В результате произошедшего, 29-летний администратор, будучи обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), возместил причиненный ребенку вред, выплатил пострадавшей стороне денежную компенсацию и принёс свои извинения.
На завершающей стадии расследования уголовного дела от подозреваемого поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. С учётом того, что предусмотренные законом основания для этого имелись (совершение впервые преступления средней тяжести и последующее полное возмещение ущерба), суд принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении администратору аттракциона меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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