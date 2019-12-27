В столице Урала накануне нового года произошла поножовщина

14:15 | 31.12.2019

Фото: yandex.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство.



Как сообщает СКР по Свердловской области, ночью 31 декабря 2019 года екатеринбуржец нанес ножом колото-резанные ранения двум собутыльникам. Один из потерпевших скончался на месте преступления, за жизнь второго на данный момент борются врачи.



Глава-пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отмечает, что конфликт произошел вследствие алкогольного опьянения – задержанный со знакомым пришли в гости к товарищу, который накануне праздника их щедро угостил. Когда угощения закончились хозяин квартиры потребовал продолжения банкета, чем гости остались недовольны. Спор закончился поножовщиной с летальным исходом. Подозреваемый сообщил на допросе, что виной всему стал «ерш» (пиво с водкой).



Мужчина подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ «убийство» и ч.3 ст.30, п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ «покушение на убийство двух лиц». Следственный комитет выясняет обстоятельства произошедшего, а также собирает доказательства вины гражданина в совершенном преступлении. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»