В Екатеринбурге осудят женщину, пытавшуюся поджечь дом в СНТ «Хрустальный»

13:53 | 31.12.2019

Фото: oblgazeta.ru

Прокуратура Верх-Исетского района направила в суд уголовное дело в отношении екатеринбурженки, обвиняемой в покушении на поджог садового домика в СНТ «Хрустальный».



Установлено, что 5 сентября 2019 года обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решила поджечь садовый домик соседки, с которой находилась в неприязненных отношениях.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, преступница собрала березовую бересту, резину, траву, ветки и подожгла сбор возле стены деревянной веранды домика. В результате возгорания пострадала только стена – проходившая мимо собственница жилища вместе с подругой потушили огонь, однако злоумышленница в это время сбежала с места преступления.



В случае доведения преступного умысла до конца, материальный ущерб достиг бы суммы в размере более 280 тысяч рублей.



Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам». Обвиняемую ждет до пяти лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»