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13:14 | 31.12.2019
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Каменске-Уральском без тепла остались 1800 человек
Диспетчеры зафиксировали вызов в 21:45 по местному времени. В результате аварии без тепла остались 20 муниципальных жилых домов и 12 частных домов с населением 1800 человек, из них 560 детей.
Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали 10 специалистов, три спецмашины. Ликвидировать аварию удалось лишь к 07:40 по местному времени.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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