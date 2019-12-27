В Каменске-Уральском без тепла остались 1800 человек

13:14 | 31.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в городе Каменске-Уральском произошла авария на трубопроводе тепловой магистрали.



Диспетчеры зафиксировали вызов в 21:45 по местному времени. В результате аварии без тепла остались 20 муниципальных жилых домов и 12 частных домов с населением 1800 человек, из них 560 детей.



Как сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали 10 специалистов, три спецмашины. Ликвидировать аварию удалось лишь к 07:40 по местному времени.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»