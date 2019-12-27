Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге поздравили автомобилистов с Новым годом

В Екатеринбурге на площади 1905 года у главной елки прошла традиционная новогодняя поздравительная акция «С Новым годом!», организованная городской ГИБДД. Сотрудники Госавтоинспекции, переодевшись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, останавливали автомашины, чтобы поздравить водителей с Новым 2020 годом.Из новогоднего ящика вынимались записки с пожеланиями безопасных дорог, уважительного отношения к другим участникам дорожного движения и личного счастья в наступающем году. За участие в акции автомобилисты получали памятные подарки, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.Таким образом, автоинспекторы поздравили более 50 автомобилистов, напомнив им о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения, что весьма актуально в период праздничных новогодних каникул.