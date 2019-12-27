В Екатеринбурге ликвидировали цех по производству «паленки». В продукцию подмешивали жидкость для обработки животных

Оперативниками подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Россгвардии пресечена незаконная деятельность группы лиц из Ближнего Зарубежья, занимавшейся производством, хранением и распространением немаркированной алкогольной продукции в Екатеринбурге.Как сообщил пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых, точка по производству контрафакта располагалась на улице Черняховского на Химмаше, а несколько складских помещений с готовым к реализации суррогатом на улицах Механизаторов и Новгородцевой.«При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков. Но далеко уехать и тем самым избежать ответственности им не удалось», – отметил Валерий Горелых.По предварительной информации, задержанные подмешивали в алкогольную продукцию жидкость, применяемую для профилактики инфекционных болезней животных. Полицейские обнаружили ее среди прочих атрибутов подпольного бизнеса.Кроме того, еще одним «сюрпризом» стало то, откуда они брали воду для производства. Организаторы подпольного бизнеса попросту сливали её из труб отопления.«Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов. Это одно из крупнейших за последнее время подпольных предприятий, ликвидированных органами внутренних дел», - рассказал полковник Горелых.Разливали в алкоцехе напитки под видом известных брендов: водку «Хортица» и «Белуга», виски «Джек Дэниэлс», коньяк «Кенигсберг» и «Хеннесси», а так же вино «Киндзмараули», ром и многие другие. Оборудование бутлегерской деятельности полицией изъято.Как сообщил Валерий Горелых, суррогат реализовывался через сеть городских кафе и другие увеселительные заведения. Конфискованное сотрудники ОВД направили на экспертизу.