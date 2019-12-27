Новости дня
12:50 | 31.12.2019
В Екатеринбурге ликвидировали цех по производству «паленки». В продукцию подмешивали жидкость для обработки животных
Как сообщил пресс-секретарь регионального ведомства МВД Валерий Горелых, точка по производству контрафакта располагалась на улице Черняховского на Химмаше, а несколько складских помещений с готовым к реализации суррогатом на улицах Механизаторов и Новгородцевой.
«При проведении оперативных мероприятий подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков УСБ на автомобиле с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков. Но далеко уехать и тем самым избежать ответственности им не удалось», – отметил Валерий Горелых.
По предварительной информации, задержанные подмешивали в алкогольную продукцию жидкость, применяемую для профилактики инфекционных болезней животных. Полицейские обнаружили ее среди прочих атрибутов подпольного бизнеса.
Кроме того, еще одним «сюрпризом» стало то, откуда они брали воду для производства. Организаторы подпольного бизнеса попросту сливали её из труб отопления.
«Благодаря сотрудникам полиции на новогодние столы уральцев и жителей других соседних субъектов не попало свыше 26 тысяч бутылок с разными наименованиями суррогатов. Это одно из крупнейших за последнее время подпольных предприятий, ликвидированных органами внутренних дел», - рассказал полковник Горелых.
Разливали в алкоцехе напитки под видом известных брендов: водку «Хортица» и «Белуга», виски «Джек Дэниэлс», коньяк «Кенигсберг» и «Хеннесси», а так же вино «Киндзмараули», ром и многие другие. Оборудование бутлегерской деятельности полицией изъято.
Как сообщил Валерий Горелых, суррогат реализовывался через сеть городских кафе и другие увеселительные заведения. Конфискованное сотрудники ОВД направили на экспертизу.
Фото В.Н. Горелых
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:05 | 31.12.2019
Погода в Екатеринбурге и области в новогоднюю ночь
15:34 | 31.12.2019
В Полевском осудят мошенницу, из-за которой пострадали шесть человек
15:09 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь на улицах Перми будет работать 150 единиц техники и около 100 рабочих
14:36 | 31.12.2019
В Екатеринбурге ребенок получил травму на аттракционе по картингу
14:15 | 31.12.2019
В столице Урала накануне нового года произошла поножовщина
13:29 | 31.12.2019
Перед судом предстанет екатеринбуржец, обвиняемый в фиктивной постановке на учет иностранцев
13:14 | 31.12.2019
В Каменске-Уральском без тепла остались 1800 человек
13:09 | 31.12.2019
Снайпера ВОВ - ветерана МВД из Свердловской области посетили «полицейские» Дед Мороз и Снегурочка
13:00 | 31.12.2019
Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге поздравили автомобилистов с Новым годом
12:50 | 31.12.2019
В Екатеринбурге ликвидировали цех по производству «паленки». В продукцию подмешивали жидкость для обработки животных
12:26 | 31.12.2019
В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу
12:21 | 31.12.2019
В преддверии новогодних праздников специалисты напоминают о правилах использования пиротехники
12:04 | 31.12.2019
Пермяков приглашают встретить Новый год в городских парках
12:01 | 31.12.2019
В новогодние праздники пожарные советуют особое внимание уделять детям
11:59 | 31.12.2019
В Свердловской области произошло смертельное ДТП
11:59 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь пермяков и гостей города ждут на эспланаде
11:57 | 31.12.2019
В районах Перми в новогодние каникулы будут работать «дежурные» телефоны по вопросам ЖКХ
11:50 | 31.12.2019
Свердловская спортсменка не попала в сборную области из-за скандала между взрослыми
11:41 | 31.12.2019
«Т Плюс» модернизировала котельные в Заозерье и Курье в рамках концессии
11:36 | 31.12.2019
В новогоднюю ночь в Перми будет перекрыт ряд центральных улиц
11:32 | 31.12.2019
Дмитрий Самойлов поздравил пермяков и гостей города с Новым годом
20:11 | 30.12.2019
В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину
20:01 | 30.12.2019
Мама мальчика с простреленной головой просит Рошаля спасти жизнь ее сыну
19:50 | 30.12.2019
В праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по графику выходных
19:17 | 30.12.2019
Детей из поселка Ис повезут на «ЭкспоЁлку-2020»
18:48 | 30.12.2019
В Верхней Пышме задержан нетрезвый водитель, который вёз 2-летнюю дочь
18:31 | 30.12.2019
В столице Урала отремонтируют Дом актёра
18:03 | 30.12.2019
«Самый большой вызов – понять, к чему готовить детей». Директор Дворца молодежи подвел итоги года
17:33 | 30.12.2019
Администрацию Алапаевска через суд обязали построить очистные сооружения после обращения депутата Госдумы
17:12 | 30.12.2019
Детский сад в Каменске-Уральском подвергся проверке прокуратуры
16:49 | 30.12.2019
Депутат Госдумы поздравил жителей Южного Урала с Новым годом
16:10 | 30.12.2019
Экспорт продукции Свердловской области в Китай вырос в несколько раз