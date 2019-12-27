В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу

Предновогоднее утро на Эльмаше в Екатеринбурге началось со стрельбы неизвестного.Сообщается, что на Фрезеровщиков, 28 неизвестный расстрелял знак «кирпич», щиток в подъезде, также поврежден автомобиль на парковке. Предполагается, что стрельба произошла из обреза.На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорая медицинская помощь. Известно, что личность стрелка установлена, представители ведомства проводят мероприятия по даче правовой оценки его действиям.