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11:50 | 31.12.2019
Фото: vk.com
Свердловская спортсменка не попала в сборную области из-за скандала между взрослыми
Родители девочки уверены, все это произошло из-за разногласия между руководителем Федерации Еленой Мурзиной с другими тренерами по художественной гимнастике. Тренер Екатерины считает, что ее подопечных оценивают хуже, потому что баллы на всероссийских соревнованиях выше.
Как сообщает группа «Типичный Екатеринбург» во вКонтакте, конфликт возник между исполнительным директором Федерации Денисом Захаровым и президентом Еленой Мурзиной, которая не выплачивала специалисту заработную плату. Суд постановил, что Федерация художественной гимнастики обязана выплатить мужчине 106 066 рублей. Отсутствие выплаты и после суда начало проверки Мурзиной по составу преступления «Мошенничество».
Президент Федерации отказалась от комментариев, однако ее представитель Анна объяснила, что Денис мог обратиться в федерацию с решением суда, а не требовать деньги с Елены.
Также в редакцию группы попал список претензий к Елене Мурзиной. В числе прочего имеется пункт «гимнасткам перестали присваивать спортивные разряды». Представитель президента Федерации Анна подтвердила данную информацию и отметила, что соревнования по гимнастике без разрядов превратились просто в «шоу, в котором юные спортсменки получают шоколадные медальки вместо кубка». Более того, спортсмены не участвуют в региональном турнире.
Помимо прочего, у Анны имеются вопросы по поводу финансовых взносов от родителей за участие в соревнованиях. Она ставит вопрос о прохождении денег налоговой. Представитель президента Федерации уверена, Мурзина получает неполный пакет документов. Предполагается, что тренера не сообщают о подписи согласия на обработку персональных данных, без которой дальнейшее движение документов невозможно.
Редакция «Вечерних ведомостей» будет следить за дальнейшим развитием событий.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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