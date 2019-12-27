В аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет «Уральских авиалиний»

11:16 | 31.12.2019

Борт SVR 0699 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс U6-099 Новосибирск — Москва совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. По предварительным данным, причиной аварийной посадки стали неисправности в двигателе. На борту воздушного судна находится 110 пассажиров и шесть членов экипажа.



«Рейс U6-099 Новосибирск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга. Во время полета на борту сработали индикаторы неисправности, поэтому пилоты приняли решение посадить самолет в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. В настоящее время с пассажирами рейса работают представители авиакомпании. Аэропорт Кольцово без ограничений принимает и отправляет воздушные суда», — прокомментировали происшествие в аэропорту «Кольцово».



Посадка произведена в штатном режиме, пассажиры и члены экипажа не пострадали.



По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится процессуальная проверка.

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