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20:11 | 30.12.2019
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину
Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном с оранжевой полоской на спине (как телогрейка у рабочих), черные спортивные штаны и черные дутые сапоги.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кирилла Олеговича, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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