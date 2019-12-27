В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину

20:11 | 30.12.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге пропал 29-летний Кирилл Олегович Боровков. Он ушел из дома 27 декабря в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.



Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые короткие волосы. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном с оранжевой полоской на спине (как телогрейка у рабочих), черные спортивные штаны и черные дутые сапоги.



Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кирилла Олеговича, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»