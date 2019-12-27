Мама мальчика с простреленной головой просит Рошаля спасти жизнь ее сыну

20:01 | 30.12.2019

Фото: Геннадий Черкасов

Мама семилетнего Егора, который лежит в больнице Екатеринбурга из-за попадания пули ему в голову, просит помощи у врачей из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.



Как передает Life, дошкольник уже четвертый месяц находится в коме. В столице Урала врачи опасаются делать ему операцию, так как якобы вероятность летального исхода 90%. В голове продолжает скапливаться жидкость. Мальчику поставили уже четыре шунта, но все может оказаться тщетно. Мама ребенка Анна Коркунова, считает, что ее ребенок умирает.



Напомним, что Егор получил ранее, когда проходил мимо пьяной компании, которая стреляла по банкам из пневматического ружья. Житель Нижнего Тагила попал ребенку в голову. Сейчас стрелявший находится на свободе под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Мама Егора надеется, что удастся найти того, кто сможет спасти ее сына. Она подчеркивает, что действительно очень надеется на президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»