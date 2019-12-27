В праздники общественный транспорт Екатеринбурга будет работать по графику выходных

19:50 | 30.12.2019

С завтрашнего дня в Екатеринбурге изменится график работы общественного транспорта. Как рассказали в «Гортранс», 31 декабря автобусы будут ходить до 23:00.



С конечных и отдаленных районов последние рейсы будут отправляться по следующему графику:



• маршрут № 5 «Восточная» — 21:32, «п. Калиновский» — 22:07;



• маршрут № 9 «Южная» — 21:22, «п. Шабровский» — 21:26, «ОПХ» — 22:11;



• маршрут № 10 «Восточная» — 21:46, «п. Изоплит» — 22:25;



• маршрут № 11 «Южная» — 21:40, «Горный Щит» — 22:20, «Верхнемакарово» — 19:44, «Широкая речка» — 20:23, «Зеленый бор» — 21:51;



• маршрут № 17 «Южная» — 22:20, «Опытный завод» — 19:43, «п. Рудный» — 22:50;



• маршрут № 56 «УЗТМ» — 21:49, «Центр Культуры» — 22:20, «ст. Березит» — 19:47.



С 1 по 8 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня. Только первого января утренний выход транспорта сокращен, основная масса будет выходить после 10:00.



В городском комитете по транспорту и организации дорожного движения уточнили, что завтра большинство маршрутов будет ходить только до 22:00, а метро будет работать до 01:00.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»