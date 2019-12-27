Детей из поселка Ис повезут на «ЭкспоЁлку-2020»

19:17 | 30.12.2019

Фото: ОТВ

Дети из свердловского посёлка Ис приедут в новогодний парк «ЭкспоЁлка-2020». Поездка назначена на 4 января 2020 года.



Мероприятие организовано для 32 школьников —детей из семей, которые потеряли жилье из-за произошедшего месяц назад пожара, а также тех, кто помогал спасать людей.



Инициатором поездки выступил депутат Госдумы РФ Антон Шипулин — он способствовал предоставлению автобуса для перевозки школьников из Иса в Екатеринбург и обратно. Также содействие в предоставлении билетов на концерт и подарков оказало министерство образования и молодёжной политики Свердловской области.



Напомним, что в преддверии Нового года жители посёлка Ис получили ключи от новых квартир.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»