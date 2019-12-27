«Самый большой вызов – понять, к чему готовить детей». Директор Дворца молодежи подвел итоги года

18:03 | 30.12.2019

Директор Дворца молодёжи Константин Шевченко рассказал о том о том, как в регионе реализуется нацпроект «Образование», инженерной подготовке школьников и новых направлениях работы.



– Год назад в Свердловской области была запущена сеть детских технопарков «Кванториум». Какие результаты получили за это время?



– Скажу так: «Кванториумы» – уникальные площадки. Они создают образовательную среду, которая отличается от всего того, что у нас когда-либо было. Дети занимаются проектной деятельностью, а она предполагает конкретные задачи, поставленные перед производством, командную работу и распределение ролей. Человек, например, в свои одиннадцать-тринадцать лет пробует себя в конструировании механизмов. Понимает: нет, это не мое. У меня лучше получается быть коммуникатором: объединять вокруг себя других, прописывать дорожные карты и так далее. Переключается, соответственно, на новые функции. Я бы не назвал то, что происходит в «Кванториумах», обучением в чистом виде. Это скорее процесс познания, профессиональных проб с конечным результатом в виде инженерных разработок. Понятно, что есть направления, где дети не дотягивают.



– Например?



– Например, то, что касается упаковки, сама форма защиты проектов. По итогам первого года оказалось, что дети великолепно умеют считать, работать руками, делать что-то на 3D-принтере. Но при этом многие стесняются вступить в переговоры со сверстниками, не говоря уже о том, чтобы вкусно «продать» свою идею профессиональному сообществу. А в жизни это не менее важно, чем техническое образование. Поэтому мы запустили серию акселераторов, которые позволят прокачать нужные навыки. Первой пробой стал «Креативный декабрь», прошедший в декабре в Загородном центре «Таватуй». Считаю, удачный опыт. В течение нескольких дней кванторианцев учили создавать сторителлинг – некую историю, рассказывающую о создании продукта и обязательно вызывающую эмоции.



– В Свердловской области будут создаваться новые технопарки?



– Это глобальная задача в рамках нацпроекта «Образование». К 2024 году «Кванториумы» и центры цифрового образования детей «IT-куб» должны появиться в каждом городе страны с населением не менее 60 тысяч. В нашем регионе в следующие два года они откроются в Верхней Пышме и в микрорайоне «Солнечный» Екатеринбурга. В первом случае – совместно с ООО «УГМК – Холдинг», во втором – с компанией «Форум групп». Она выступает генеральным застройщиком «Солнечного». Площадки будут запущены на базе общеобразовательных школ, задуманных, как открытое пространство для всех жителей и выполняющих роль культурно-образовательных центров. А весь микрорайон станет экосистемой, где все взаимосвязано.



– Экосистемный подход используется также в системе образования?



– Да, в 2019 году мы пришли к этому. Появились «Кванториумы», Региональный модельный центр, плюс мы ведем ряд проектов на местном уровне. Развивается сеть, которой охвачены многие территории Свердловской области. Мы стали задумываться: а что с этой сетью делать дальше? Хочется, чтобы жизнь в удаленных территориях менялась к лучшему, а молодёжь, уезжая на учебу в большие города, возвращалась. Начали выстраивать экосистему. В нее должны включиться объединенные общей целью участники – реализовывать совместные проекты, развивать инфраструктуру, и как следствие, саму среду. Чтобы что-то все время менялось, притягивало молодёжь, заставляло гордиться, включаться и участвовать в изменениях. При этом экосистема – не иерархическая модель во главе с Дворцом молодёжи. Это модель с горизонтальным управлением. Дворец в ней – некий двигатель, помогающий выстраивать общую коммуникацию.



– В структуру Дворца молодёжи в 2019 году вошел Региональный модельный центр. Какие задачи он выполняет?



– Все, что спускается в регион в рамках федеральных инициатив. Это внедрение системы персонифицированного финансирования. Это повышение квалификации педагогов дополнительного и общего образования. На сегодня мы сформировали для них несколько кейсов профессионального роста. При этом ушли от традиционных форматов обучения, когда люди приезжают, что-то слушают, иногда задают вопросы. Приведу пример. Один из федеральных проектов – «Современная школа» – предполагает создание в селах и малых городах центров гуманитарного, естественнонаучного и цифрового профилей «Точки роста». Летом на базе «Кванториума» в Ельцин Центре была создана платформа для обучения учителей технологии. Им поставили задачу: создать проект, связанный со своей конкретной территорией и школой. По сути, это то, что делают наши кванторианцы. Нужно провести некое исследование или мониторинг существующих проблем, поставить себе цели задачи, написать дорожную карту. Плюсом, педагогов учили работать на высокотехнологичном оборудовании. Да, с одной стороны это была ломка сознания. А с другой, очень интересный опыт, оцененный большинством участников.



Второе направление, которое мы сегодня прорабатываем, – это погружение педагогов в бизнес-процессы. С математикой, литературой и прочими предметами это никак не связано. Но позволяет погрузиться в ситуацию неопределенности и иначе взглянуть на мир.



– А педагоги готовы меняться?



– Меняться, понятно, хотят немногие. Это выход из зоны комфорта, в которой ты находишься и к которой привык. Ты замечательно знаешь свой предмет, у тебя есть свой план, доска и классный журнал. Тебе все понятно. А вот детям – уже нет. Они спрашивают, почему мы должны учить теорему, когда нам не говорят главного: где нам в жизни пригодится математика? Какие в ней сегодня происходят изменения? Как она взаимосвязана с биологией и физикой? Какие вызовы сегодня стоят перед человеком? Перед всем сообществом? Детям интересно как раз такое. У них нет мотивации просто учить теорему. Жизнь меняется, и меняться придется всем, по-другому просто никак.



– С какими самыми большими вызовами приходится сталкиваться, меняя систему образования?



– Самый большой вызов – понять, к чему готовить детей. Изменения в мире происходят очень быстро. Второй момент – нужно понимать, что в одиночку ничего не сделаешь. В основе любых изменений лежит взаимодействие разных структур, максимальная концентрация партнеров, родителей, детей, всех, кто может повлиять на стратегию подготовки человека к будущей жизни.





Национальный проект «Образование» реализуется в период с 2019 по 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, результатом станет глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем – министр просвещения РФ Ольга Васильева.

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