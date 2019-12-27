Детский сад в Каменске-Уральском подвергся проверке прокуратуры

17:12 | 30.12.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Прокуратура Каменска-Уральского выявила нарушения в ходе проверки информации об отравлении детей в детском саду №79. В период с 14 по 27 ноября в учреждении было установлено восемь таких случаев.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, были выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что в период карантина не проходила заключительная дезинфекция. Кроме того, персоналу детского сада не провели инструктаж о том, что делать, чтобы предотвратить распространение инфекции. Также оказалось, что в столовой не соблюдаются правила личной гигиены среди персонала, работники не проходили медосмотры и обязательные вакцинации.



В результате прокуратуры внесла в адрес заведующего детсада представление об устранении выявленных нарушений и привлекла к ответственности десять должностных лиц, трем из которых были назначены штрафы по пять тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»