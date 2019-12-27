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16:41 | 30.12.2019

Фото: agenda-u.org

Мэрия Екатеринбурга составила список главных ледовых городков каждого района

Администрация Екатеринбурга опубликовала список ледовых городков в каждом районе уральской столицы. Отмечается, что все площадки будут круглосуточно охраняться, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения.

В Октябрьском районе ледовый городок появился на обновленной площади Обороны, в Ленинском – в парке имени Архипова, в Чкаловском – перед торговым центром на улице Академика Шварца, в Верх-Исетском – на площади Субботников, в Орджоникидзевском районе – возле ЦК «Эльмаш», в Кировском – у КОСКа «Россия», а в Железнодорожном – около культурно-зрелищного центра «Стрела».

По словам чиновников, в ледовых городках состоятся концерты, ярмарки, игровые представления, викторины и новогодние шоу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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