Мэрия Екатеринбурга составила список главных ледовых городков каждого района

16:41 | 30.12.2019

Фото: agenda-u.org

Администрация Екатеринбурга опубликовала список ледовых городков в каждом районе уральской столицы. Отмечается, что все площадки будут круглосуточно охраняться, в том числе и с помощью камер видеонаблюдения.



В Октябрьском районе ледовый городок появился на обновленной площади Обороны, в Ленинском – в парке имени Архипова, в Чкаловском – перед торговым центром на улице Академика Шварца, в Верх-Исетском – на площади Субботников, в Орджоникидзевском районе – возле ЦК «Эльмаш», в Кировском – у КОСКа «Россия», а в Железнодорожном – около культурно-зрелищного центра «Стрела».



По словам чиновников, в ледовых городках состоятся концерты, ярмарки, игровые представления, викторины и новогодние шоу.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»