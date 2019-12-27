В Белоярском вынесен приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек. Прокуратуру суд не услышал

14:44 | 30.12.2019

Фото: ОТВ

В Белоярском сегодня суд вынес приговор Марине Мартемьяновой – женщине-водителю, которая, находясь в состоянии опьянения, сбила на автомобиле двух несовершеннолетних девушек.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, она признана виновной по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения»). При этом изначально её обвиняли в покушении на убийство.



В ночное время 6 апреля 2019 года в поселке Белоярский Мартемьянова двигалась по пер. Февральский, ее автомобиль выехал на полосу для встречного движения, где она допустила наезд на двух девушек пешеходов, 2001 г.р. После этого обвиняемая развернулась и поехала в обратном направлении, совершив наезд на лежащую на проезжей части девушку. Вторая потерпевшая находилась на обочине на безопасном расстоянии.



В результате преступления одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – вред здоровью средней тяжести.



Отметим, что государственный обвинитель в ходе судебных прений поддержал квалификацию действий подсудимой по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»), просив суд назначить подсудимой наказание в виде 9 лет лишения свободы, однако Белоярский районный суд назначил Марине Мартемьяновой наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.



Приговор не вступил в законную силу.



Прокуратура в течение 10 дней, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования.

© «Вечерние ведомости»