Экс-чиновника МУГИСО Игоря Разунина оставили под стражей до 20 апреля

15:08 | 30.12.2019

Фото:123ru.net

Кировский районный суд Екатеринбурга принял решение оставить под стражей экс-директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина до 20 апреля 2020 года. Напомним, что бывший чиновник обвиняется в получении взятки.



Игорь Разунин является одним из фигурантов дела о коррупции в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области, по которому также проходят еще несколько бывших свердловских чиновников. Экс-директора задержали в рабочем кабинете при получении взятки еще в декабре 2016 года.



В декабре прошлого года Разунин не пришел на очередное заседание суда и был объявлен в розыск. Его задержали только в августе 2019 года при попытке пересечь границу Белоруссии с Украиной. После этого его доставили в СИЗО Гомеля в Белоруссии, а 9 ноябре перевезли в Россию. 27 декабря он был доставлен в Екатеринбург из Смоленска.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»