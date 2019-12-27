В новогодние праздники медики Екатеринбурга будут работать в оперативном режиме

14:15 | 30.12.2019

Фото: ekaterinburg.flamp.ru

Врачи Екатеринбурга в новогодние праздники будут оказывать помощь пациентам в оперативном режиме. С 31 декабря по 8 января отделения больниц будут открыты с 9:00 до 15:00, а врачей неотложки можно будет вызывать на дом с 8:00 до 19:00.



Круглосуточно пациентов будут принимать в стационарах. Кроме того, стоматологи также будут лечить нуждающихся. Так, с 9:00 до 15:00 будут работать стоматологии в поликлиниках СП 1, СП 12 и АНО «Стоматология», а с 21:00 до 6:00 стоматолог будет принимать в ЦГКБ №23 на Старых Большевиков, 9 (для взрослых) и ДГКБ №9 на Решетской, 51 (для детей).



В круглосуточном режиме будет работать скорая помощь. Для выездных бригад в приоритете будут вызовы с улиц и общественных мест.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»