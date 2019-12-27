В перинатальном центре Екатеринбурга новорожденных будут выписывать в новогодних костюмах

13:51 | 30.12.2019

Фото: chibest.ru

Новорожденных малышей, которые только появились на свет в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, выпишут из роддома перед Новым годом в специальных костюмах. Об этом сообщает городская администрация.



Недавно малыши родились в стационарах, находящихся на улице Комвузовской, 3 и улице Дагестанской, 3. За несколько дней до праздника сотрудники перинатального центра сшили лимитированные комплекты для новогодней выписки.



– Уже с 31 декабря 2019 года папы-счастливцы получат свои главные в жизни «подарочки» наряженными в праздничные колпачки и «сапожки», – написано в сообщении мэрии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»