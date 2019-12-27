«Лыжня России» в Нижнем Тагиле пройдет 8 февраля

13:27 | 30.12.2019

Фото: Мария Войнакова / ЕТВ

В Нижнем Тагиле 8 февраля 2020 года состоится традиционная «Лыжня России». Состязания пройдут на полигоне «Старатель».



Для профессионалов будет подготовлена дистанция длиной в 2,5 километра. Победители получат снегоходы, а всем участникам достанутся фирменные майки, шапки и шарфы. Кроме того, гостей порадуют солдатской кашей и горячим чаем.



Напомним, что массовый забег перенесли в Нижний Тагил до 2022 года. Это произошло из-за того, что на площадке у ЭКСПО-центра Екатеринбурга, где раньше проводилась «Лыжня России», ремонтируют парковку.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»