На Серовском тракте из-за аварии товар оказался разбросан по дороге

12:33 | 30.12.2019

Фото: e1.ru

Минувшей ночью на Серовском тракте столкнулись «газель» с фурой. Об этом рассказали очевидцы происшествия.



По словам свидетелей, водитель «Газели» не справился с управлением и врезался в фуру. ДТП произошло на трассе из столицы Урала в сторону Нижнего Тагила. Одна из машин везла товар, который в результате аварии оказался разбросан по дороге.







В отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области сообщили, что на данный момент информации о происшествии не имеют.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»